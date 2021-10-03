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Путин направил телеграмму Меркель

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поздравил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и канцлера Ангелу Меркель с национальным праздником — Днем германского единства.

«Объединение Германии стало важным историческим событием, ознаменовавшим окончание холодной войны в Европе и положившим начало новому этапу в отношениях между нашими странами», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин добавил, что интересам народов России и Германии в полной мере отвечало конструктивное развитие двустороннего сотрудничества в различных областях, взаимодействие в решении важных вопросов международной повестки дня.

День германского единства отмечается каждый год 3 октября. В этот день был подписан договор о вхождении ГДР в состав ФРГ в 1990 году.

Ранее президент России поздравил бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони с 85-летием.

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