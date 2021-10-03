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На выборах главы Тбилиси может быть второй тур

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Александр Имедашвили/РИА Новости

После подсчета голосов с 41,61% участков на выборах мэра Тбилиси действующий градоначальник Каха Каладзе набирает 45,5% голосов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные грузинской ЦИК.

Второе место на выборах главы столицы занимает оппозиционер Ника Мелия, у которого 34,13% голосов. На третьем месте идет экс-премьер Грузии Георгий Гахария с 8,97% голосов.

В случае, когда ни один из кандидатов не набирает более 50% голосов после подсчета данных со всех участков, в столице будет назначен второй тур выборов с участием двух основных кандидатов.

Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили был задержан грузинскими правоохранителями.

Утром 1 октября Саакашвили объявил о своем возвращении в Грузию накануне местных выборов, в тот же день его арестовали. Сообщалось, что у грузинских правоохранительных органов была предварительная информация о его передвижении — начиная с Украины и до Грузии. По информации грузинских властей, политик прибыл в республику для совершения госпереворота.

В Грузии экс-президент заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства.

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