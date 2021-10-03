Бывший сотрудник Facebook планирует обвинить компанию в поддержке протестов 6 января в США

Бывший сотрудник Facebook в эфире телеканала CBS планирует обвинить компанию в поддержке протестов 6 января в столице Соединенных Штатов, Вашингтоне, сообщает газета The New York Times.

Работники компании получили письмо от одного из вице-президентов компании Ника Клегга, в котором он предупреждает о том, что их бывший коллега может выступить по телевидению с обвинениями, которые «ведут к неверным умозаключениям».

«Социальные сети оказывали большое влияние на общество в последние годы, и Facebook часто становится местом, где разгораются дебаты, но это не означает, что Facebook или социальные сети в более широком понимании являются первостепенной причиной поляризации», — пишет Клегг.

По данным издания, причиной поляризации общественного мнения в Соединенных Штатах стало нововведение в Facebook, сделанное в 2018 году, когда лента новостей стала состоять, в первую очередь, из сообщений родных или друзей, а новостные заголовки были перенесены в глубину поиска.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп планирует вернуть свой аккаунт в Twitter через суд.