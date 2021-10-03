Источник рассказал подробности о бегстве экс-президента Афганистана Гани

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны в августе в ОАЭ через территорию Узбекистана. Об этом пишет афганская газета Hasht e Subh Daily » со ссылкой на источник в окружении Гани.

По данным источника, Гани использовав сначала служебный вертолет, а затем самолет казахстанской авиакомпании FlyJet, это произошло 15 августа, за несколько часов до взятия талибами (организация запрещена в России) Кабула. Источник отметил, что несколько высокопоставленных правительственных чиновников планировали перевезти некоторых родственников Ашрафа Гани в Объединенные Арабские Эмираты еще за несколько дней до штурма Кабула.

«Среди 54 человек, приземлившихся на четырех вертолетах в городе Термез в Узбекистане, 22 были пилотами, вторыми пилотами и техниками ВВС, еще 22 человека были телохранителями президента. И ни у кого из них не было паспортов», — рассказал источник.

На аэродроме Термеза Гани провел со своим окружением в общей сложности 31 час, находясь под охраной более 200 узбекских военнослужащих. Затем президент и его спутники пересели в небольшой самолет на 60 мест.

«Никто не разговаривал, и мы не знали, куда полетим. Через несколько минут самолет взлетел, и нам объявили, что вылетаем в Объединенные Арабские Эмираты. В самолете впервые за 28 часов мы получили немного воды и еды», — рассказал источник.

Боевики «Талибана» вошли в Кабул 15 августа, после чего президент Афганистана Ашраф Гани решил уйти в отставку и улетел с семьей в ОАЭ, набив вертолет деньгами. Сам Гани утверждает, что не вывозил деньги во время бегства — по его словам, он «уехал из страны в одной рубашке, тюрбане и туфлях».

Ранее Гани заявил о взломе его страницы в Facebook с призывами признать «Талибан».