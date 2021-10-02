Экзитпол показал лидерство «Грузинской мечты» на выборах в Грузии

Партия «Грузинская мечта» лидирует на местных выборах в Грузии, следует из данных экзитпола телекомпании «Имеди».

«Грузинская мечта» заручилась поддержкой 47,6% избирателей.

На втором месте находится партия «Единое национальное движение» (ЕНД), основанная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили с 27,1% голосов.

На третьем месте находится партия бывшего премьер-министра Георгия Гахарии «За Грузию», которая получила 6,8% голосов.

Согласно данным экзитпола телекомпании «Мтавари архи», «Грузинская мечта» набирает 38,6% голосов, а ЕНД — 33%. Тройку замыкает партия «За Грузию» с 7,6%.

Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили был задержан грузинскими правоохранителями.

Утром 1 октября Саакашвили объявил о своем возвращении в Грузию накануне местных выборов, в тот же день его арестовали. Сообщалось, что у грузинских правоохранительных органов была предварительная информация о его передвижении — начиная с Украины и до Грузии. По информации грузинских властей, политик прибыл в республику для совершения госпереворота.

В Грузии экс-президент заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства.