МИД Украины пообещал поддержать Саакашвили после ареста в Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили является гражданином Украины, поэтому получит от Киева всю необходимую поддержку. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Дом».

«Это наш гражданин, мы будем оказывать ему соответствующую поддержку. Сегодня утром, я думаю, что представитель посольства Грузии прибудет в МИД по нашему вызову и с ним будет это все обговорено. Каждого гражданина Украины мы защищаем, когда он попадает в беду», — сказал он.

В Грузии экс-президент заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства.

Утром 1 октября Саакашвили объявил о своем возвращении в Грузию, в тот же день его арестовали. Сообщалось, что у грузинских правоохранительных органов была предварительная информация о его передвижении — начиная с Украины и до Грузии.

По словам главы правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и экс-спикер парламента Ираклия Кобахидзе, Саакашвили вернулся на родину, чтобы организовать государственный переворот.