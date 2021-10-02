МИД Грузии отрицает, что на Украине вызвали посла страны после задержания Саакашвили

Грузинский посол на Украине Теймураз Шарашенидзе не был вызван в украинский МИД после задержания в Тбилиси бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Грузии

В ведомстве рассказали, что в посольстве состоится встреча Шарашенидзе с украинскими дипломатами, «в ходе которой состоится обмен мнениями о задержании гражданина Украины Михаила Саакашвили в соответствии с установленными правилами», передает агентство.

Ранее Саакашвили рассказал об отношениях с украинским депутатом Елизаветой Ясько.

Политика задержали в пятницу, 1 октября. У грузинских правоохранительных органов страны была предварительная информация о его передвижении — начиная с Украины и до Грузии.

Саакашвили объявил о своем возвращении в Грузию утром 1 октября. Бывший грузинский президент сообщил, что приехал в Батуми, а в воскресенье собирается поехать в Тбилиси. Дабы подтвердить свой приезд, он разместил видео в Facebook, на котором едет по грузинскому прибрежному городу.

В Грузии экс-президент заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства.