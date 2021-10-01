Советник офиса Зеленского Подоляк увидел «мотив мести» в задержании Саакашвили

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о том, что в задержании бывшего президента Грузии, а ныне председателя исполкома украинского национального совета реформ Михаила Саакашвили, есть «мотив мести», сообщает «РБК-Украина».

«Новости о задержании на территории Грузии гражданина Украины Михаила Саакашвили нельзя воспринимать как что-то нормальное. Особенно тот жесткий настрой, с которым эти новости подаются с грузинской стороны и который свидетельствует об определенном мотиве мести по отношению к Саакашвили», — сказал он.

По словам Подоляка, в настоящее время украинские дипломаты выясняют все детали произошедшего.

«Наше посольство в Грузии не получило сразу официальных разъяснений, однако наши консулы несмотря ни на что окажут необходимую помощь Михаилу Саакашвили», — заключил Подоляк.

Ранее премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании в Грузии экс-главы государства Михаила Саакашвили. Бывший грузинский президент объявил о своем возвращении в Грузию утром 1 октября. Он сообщил, что приехал в Батуми, а в воскресенье собирается поехать в Тбилиси.