Лукашенко пригрозил посадить любой самолет при угрозе Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике будет посажен любой самолет при угрозе белорусскому государству. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу CNN, отрывок которого был показан телеканалом «Беларусь 1».

При этом, как заверил белорусский лидер, он гарантирует безопасность пролета иностранных самолетов над республикой.

«Если вы боитесь летать над нашей территорией, могу вам лично, вашей компании и вашей стране и любой другой гарантировать полную безопасность полетов над Беларусью так, как это было всегда. Но если я и правоохранительные органы будут видеть угрозу белорусскому государству, мы посадим здесь любой самолет – будь то Великобритании или США», — сказал Лукашенко.

23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка Софья Сапега. После этого ее арестовали в Белоруссии на два месяца. Инцидент вызвал международный скандал.

В дальнейшем Лукашенко назвал спланированной провокацией инцидент с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair.