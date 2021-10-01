Белорусский генерал призвал «мочить в сортире» противников власти

Экс-начальник Генштаба армии Белоруссии, депутат палаты представителей генерал-майор Олег Белоконев призвал «мочить в сортире» противников власти, сообщает СТВ.

Такое заявление Белоконев сделал на гражданской панихиде по офицеру КГБ Дмитрию Федосюку, застреленному жителем Минска Андреем Зельцером, чью квартиру штурмовали силовики.

Это убийство генерал назвал беспрецедентным случаем цинизма и жестокости. Как отметил Белоконев, Зельцер прекрасно понимал, что делает.

Его также возмутили действия супруги Зельцера, которая «спокойно все это снимала».

«Лежачий, убитый муж уже. Офицер раненый или убитый в то время. И она спокойно все это снимает. Где, в каких семьях воспитывались эти люди?» — сказал он.

Как отметил генерал, в Белоруссии надо жестче поступать с людьми, которые действуют «вне рамок закона».

«А мы стараемся все сделать по закону. По закону с ними беседовать, по закону их убеждать, уговаривать. А надо, как [президент России Владимир] Путин сказал, мочить в сортире всех. За одного 20, 100, чтобы не было повадно никому», — сказал Белоконев. Он признал, что его высказывание может быть грубым, но оно искренне.

Ранее Лукашенко поделился подробностями спецоперации КГБ, в которой погиб сотрудник ведомства.