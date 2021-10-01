Зеленский признался, что был «демоном» в школе

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что во время обучения в школе был неуравновешенным и неадекватным и сравнил себя с демоном. Об этом он сообщил, выступая перед преподавателями в преддверии Дня работника образования, его слова приводит РИА «Новости».

Украинский лидер вспомнил о традиции, когда старшеклассники заменяют учителей и проводят часть уроков. Он отметил, что именно тогда дети понимают, как непросто быть учителем. Зеленский сравнил происходящее с большой сценой и ярким лучом света, направленным только на тебя в темном зале.

«Они понимают, как сложно успокоить 20 бешеных, неуравновешенных и неадекватных, — я про таких, как я, мы все были такими, — демонов, в хорошем смысле этого слова», — президент Украины.

Он также вспомнил, как в детстве обижался на своего отца-профессора из-за того, что ему приходилось «делить» его с чужими детьми.

«Почему они забирают у меня, я же сын, время, почему мой отец так долго им что-то объясняет, что-то важное. Я немножко обижался, пока не понял, что это и есть учитель», — поделился воспоминаниями украинский лидер.

Ранее киевский политолог Михаил Басараб заявил, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак является «теневым президентом» Украины. По его мнению, Зеленский и Ермак планируют установить в Киеве авторитарный режим, и в последнее время президент начал действовать жестче. Басараб считает, что для захвата власти они отправили в отставку влиятельного министра внутренних дел Арсена Авакова, а в дальнейшем планируют убрать с должности председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова.