Поклонская назвала «большой честью» свою новую должность

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сообщила, что расскажет про свою новую должность и сферу деятельности после того, как перестанет быть депутатом ГД - после первого пленарного заседания. Об этом она рассказала в эфире радио kp.ru.

«Пока я еще депутат и 12 октября, по идее, должно быть проведено первое пленарное заседание Думы нового VIII созыва и после первого заседания я уже не депутат официально. После 12 октября, в ближайшие дни я сообщу всем, кем я стала», — рассказала Поклонская.

Она отметила, что не хотела бы преждевременно рассказывать о своей новой должности. По словам Поклонской, для нее это «новый этап в карьере и большая честь».

Ранее стало известно, что Наталья Поклонская может занять должность посла России в Кабо-Верде. Ее кандидатуру рассматривают в Кремле, заявил источник РБК. По сведениям собеседников издания, зампред комитета Госдумы по международным делам выразила желание заняться дипломатической деятельностью.

Ее коллеги в профильном комитете готовы рассмотреть вопрос об одобрении кандидатуры Поклонской «в самое ближайшее время», а в Кремле уже обсудили дальнейшее трудоустройство парламентария, утверждают источники.