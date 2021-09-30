The American Conservative: США считают Украину фактическим членом НАТО

США считают Украину фактически участником Североатлантического альянса (НАТО), пишет The American Conservative.

Как отмечает издание, Вашингтон старается избегать обсуждения возможного вступления Киева в НАТО из-за реакции Москвы, однако Украина остается важным стратегическим партнером США на фоне ухудшения отношений с другими союзниками в Европе.

Старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер отметил, что отношения штатов с Германией и Францией сейчас оставляют желать лучшего. Сотрудничество с ФРГ ухудшилось на фоне скандала вокруг строительства «Северного потока — 2», а отношения с Парижем испортились после создания военного альянса AUKUS, из-за которого Франция потеряла контракт на поставку подводных лодок.

Он добавил, что оба союзника США считают Украину «неудобным партнером» из-за высокого уровня коррупции в стране.

«Вашингтону следует прислушаться к ним и отказаться от опасной блажи, коей является его нынешнее отношение к Украине как к фактическому союзнику НАТО», — считает Карпентер.

На встрече с Зеленским глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США поддерживают стремление Украины в НАТО, поэтому военные ведомства двух стран подпишут соглашение о поддержке реформ, необходимых для членства в альянсе.