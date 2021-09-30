В МИД Украины заявили об успешности судебного процесса против РФ по делу о Керченском проливе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об уверенности в успешности судебного процесса против России, касающегося инцидента в Керченском проливе в 2018 году. Об этом он написал в своем Twitter.

Кулеба отметил, что 11 октября Международный арбитраж в Гааге начнет слушания по делу Украины против России относительно «незаконного захвата в ноябре 2018 года трех украинских судов и 24 моряков – военнослужащих ВМС ВС Украины».

«Я уверен, что по нашему иску Россия будет привлечена к ответственности, сколько бы времени это ни заняло. Эффективная работа МИД в международных судах — это инструмент установления справедливости и еще один рычаг давления на Москву», — заявил Кулеба.

Ранее депутат Рады Андрей Деркач заявил, что экс-президент страны Петр Порошенко хотел еще раз отправить корабли в Керченский пролив. По словам парламентария, так он хотел спровоцировать конфликт.

Инцидент в Керченском проливе — пограничный вооруженный конфликт, произошедший 25 ноября 2018 года, в ходе которого ВС России и корабли Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России задержали корабли Военно-морских сил Украины, пытавшиеся пройти из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.