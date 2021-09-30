На Украине заявили, что страна может остаться без союзников из-за заявления Кулебы

Политолог Константин Бондаренко заявил, что «наглые заявления» МИД Украины в адрес Венгрии, подписавшей новый контракт с «Газпромом», может оставить страну без союзников в будущем. Об этом сообщает издание «Главред».

Бондаренко подчеркнул, что Украина, обращаясь к Еврокомиссии по вопросам рассмотрения контракта Венгрии с «Газпромом» на поставку газа, забывает о том, что Венгрия входит в состав НАТО и Евросоюза.

«При рассмотрении вопросов о дальнейшей интеграции Украины в НАТО и Евросоюз, голос Венгрии будет чрезвычайно важным. А поскольку в Европе все решения принимаются консенсусом и если хотя бы один член ЕС будет против членства Украины, то, очевидно, что мы можем ставить крест на любых европейских перспективах», — подчеркнул Бондаренко.

Ранее Кулеба заявил о том, что подписание Венгрией контракта с «Газпромом» на поставку газа в обход Украины является ударом со стороны Будапешта. По его словам, Киев отреагирует «соответствующе».

Он отметил, что Киев намерен обратиться в Европейскую комиссию из-за контракта между Россией и Венгрией на поставку газа в обход Украины.