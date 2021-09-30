В Раде рассказали о вероятности досрочных выборов президента Украины

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что в стране не будет досрочных выборов президента. Об этом сообщает портал LB.ua.

«Я думаю, что не стоит (ожидать досрочных президентских выборов). Но посмотрим, как будет развиваться ситуация в стране. Но я лично хотел бы, чтобы все происходило так, как предусмотрено Конституцией», — заявил Стефанчук.

Он подчеркнул, что все выборы, будь то парламентские или президентские, должны проводиться по конституции Украины.

Ранее Стефанчук заявил, что в конституцию Украины в будущем будет необходимо внести серьезные изменения. Он отметил, что с 1996 года, когда была подписана украинская конституция, появился ряд новых прав, которых не было 25 лет назад. Поэтому и необходимо их адекватно отразить в новой редакции.

Среди других возможных новаций он выделил необходимость добиться реализации так называемых «декларативных прав», которые существуют только на бумаге и закрепить «более реальные» гарантии прав на приватность и репутацию лиц.