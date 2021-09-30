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Латвия останавливает создание нового имиджа страны

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Global Look Press

В Латвии бюро по надзору за закупками помешало Латвийскому агентству инвестиций и развития разработать стратегию и план действий для создания нового национального имиджа республики. Как передает Delfi, теперь создание рекламного образа государства может задержаться на полгода.

По информации агентства, тендер на разработку плана действий был приостановлен из-за нескольких жалоб на требования заказчика. К примеру, Латвийское агентство требовало, чтобы специалисты имели предыдущий опыт работы в одной команде.

Кроме того, участников тендера смутило требование иметь в разработке исследования образа государства как минимум на двух континентах. При этом на разработку нового имиджа Латвии планируется потратить более €500 тыс., проектом уже заинтересовались три компании — Hill + Knowlton Limited, Bloom Consulting и SIA McCann Rīga.

Ранее сообщалось, что в сейме Латвии прокомментировали решение о запрете на ношение в стране георгиевских ленточек на публичных мероприятиях.

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