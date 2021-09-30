Саркози обжалует приговор по делу о незаконном финансировании избирательной компании

Экс-президент Франции Николя Саркози, приговоренный судом Парижа к году тюрьмы по делу о незаконном финансировании своей президентской кампании 2012 года, подаст апелляцию на приговор. Об этом сообщает BFMTV.

По словам адвоката политика Тьерри Эрзога, Саркози попросил опротестовать приговор, в связи с чем юрист намерен «сделать это немедленно».

Ранее суд приговорил Саркози к году тюрьмы по делу о превышении расходов на финансирование его избирательной кампании 2012 года.

Экс-президент Франции должен провести наказание дома под электронным наблюдением.

По информации обвинения, избирательный штаб политика использовал для сокрытия превышения доходов избирательной кампании фальшивые счета. По делу Bygmalion, названному по наименованию PR-агентства, которое занималось информационным сопровождением предвыборной кампании Саркози, всего были осуждены 14 человек.