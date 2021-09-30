Киев обвинил Россию в запугивании ЕС

Россия манипулирует ценами на газ, чтобы заставить Евросоюз пойти на уступки в вопросах энергетической безопасности, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

«Мы можем видеть, что происходит с ценами на газ, которые мы воспринимаем как инцидент гибридной войны, в основном... сигнал, который Россия посылает европейским столицам: «Мы действительно манипулируем ценами, поэтому вам следует запустить «Северный поток — 2» для стабилизации цен». Для нас это четкий нарратив», — сказала вице-премьер в интервью Euobserver.

По ее словам, в таких условиях «Северный поток — 2» следует привязать к законодательству ЕС, а Германии стоит объяснить обещание по введению санкций в случае злоупотребления этим газопроводом.

«Важно, чтобы мы имели общее понимание красных линий, потому что красные линии для нас и для Германии... могут быть разными», — подчеркнула Стефанишина.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский создал группу по борьбе с «Северным потоком — 2».