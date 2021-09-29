Трамп раскритиковал книгу экс-секретаря Белого дома, в которой упоминается Путин

Бывший американский президент Дональд Трамп резко высказался о книге экс-секретаря Белого дома «Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа», в которой среди прочего упоминается президент России Владимир Путин. Об этом рассказала в Twitter представительница Трампа Лиз Харрингтон.

«С самого начала было понятно, что у Стефани нет необходимых навыков. После проблем в личной жизни она стала озлобленной. Со временем на нее перестали полагаться и даже вовсе забывали о ней», — процитировала она политика.

Трамп обвинил Гришем в том, что она получает деньги от леворадикальных издательств за написание «обидных и недостоверных вещей». Мемуары бывшего секретаря он назвал «скучным мусором» и выразил надежду на справедливое освещение его персоны в прессе.

Книга должна выйти 5 октября, в ней в частности рассказывается о встрече Трампа и Путина. Гришем пишет, что российский лидер якобы специально закашлял, стараясь напугать боящегося микробов 45-го президента Соединенных Штатов. Также, по ее версии, Путин специально выбрал переводчицей «привлекательную брюнетку», чтобы отвлечь внимание Трампа.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «чушью» заявления про то, что Владимир Путин специально кашлял во время встречи с 45-м главой Белого дома.