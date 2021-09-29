Украинский канал дал прогноз, кто станет новым премьером страны

Первый вице-премьер, министр экономики Украины Алексей Любченко является наиболее вероятным кандидатом на пост премьера страны после отставки Дениса Шмыгаля. Такой прогноз дает украинский «24 канал» со ссылкой на свои источники.

«По данным источников, Любченко могут назначить только в декабре. Это могут сделать для того, чтобы он пришел в уже обновленное правительство, со своей командой и проектом. Работа над этим продолжается с конца мая», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у президентской партии «Слуга народа» сейчас важный этап, так как до выборов осталось два года. При этом «от слаженности действий правительства, взаимопонимания с Офисом Президента и поддержкой в парламенте зависит процентное будущее партии Зеленского, которой нужно показать монолитность».

Ранее киевский политолог Михаил Басараб заявил, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак является «теневым президентом» Украины. По его мнению, Зеленский и Ермак планируют установить в Киеве авторитарный режим, и в последнее время президент начал действовать жестче. Басараб считает, что для захвата власти они отправили в отставку влиятельного министра внутренних дел Арсена Авакова, а в дальнейшем планируют убрать с должности председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова.