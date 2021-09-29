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Путин раскритиковал кабмин за невыполнение поручений по развитию космической отрасли

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин раскритиковал выполнение правительством поручений по долгосрочному развитию космической отрасли. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин напомнил, что задача по подготовке плана долгосрочного развития космической сферы была поставлена перед кабмином еще в апреле.

«Весь комплекс мер с соответствующим финансированием нужно было утвердить к 30 августа, однако этого не было сделано до сих пор, что подвергает риску наши планы по развитию отрасли в целом», — сказал президент.

Он попросил выяснить причины задержки и определить, когда работа «все-таки будет завершена».

Вместе с тем глава государства отметил, что ряд решений уже принят. Так, была утверждена программа развития навигационной системы российской «Глонасс» до 2030 года.

Ранее был перенесен запуск телекоммуникационных спутников «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» — с ноября на декабрь.

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