Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи завершились

Переговоры президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина завершились в Сочи, сообщает информагентство Anadolu.

Встреча продолжалась 2 часа 45 минут в закрытом для прессы режиме.

Эрдогана сопровождали глава Национальной разведывательной организации (MİT) Хакан Фидан, глава Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун и пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.

Ранее Владимир Путин, комментируя встречу с Эрдоганом, заявил, что переговоры «идут иногда непросто, но с окончательным позитивным результатом». Он отметил, что турецкие и российские ведомства научились находить компромиссы, выгодные для обеих стран. Так, Путин указал на рост товарооборота на 50% за неполные девять месяцев.

Путин также поблагодарил Эрдогана за жесткую позицию по теме газопровода «Турецкий поток» и отметил успешное взаимодействие с Турцией в Ливии и Сирии.

В свою очередь, турецкий лидер выразил благодарность президенту России за помощь в борьбе с лесными пожарами. Эрдоган также сообщил, что первый блок атомной электростанции «Аккую» может быть запущен уже в 2022 году.