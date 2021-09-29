Меркель поздравила лидера социал-демократов с победой на выборах в Бундестаг

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила лидера социал-демократов Олафа Шольца с победой его партии на выборах в Бундестаг. Об этом сообщает РИА «Новости со ссылкой на пресс-службу немецкого парламента.

Конкурент Шольца от Христианско-демократического союза Германии Армин Лашет поздравление не прислал, чем вызвал критику социал-демократов. При этом Шольца поздравил лидер Христианско-социального союза Маркус Зёдер — коллега Лашета по консервативному блоку.

Шольц — главный кандидат на пост канцлера.

Ранее сообщалось, что новое немецкое правительство будет сформировано до конца недели

На прошедших в воскресенье 26 сентября выборах в бундестаг ХДС показал худший результат в своей истории, получив 24,1%. Социал-демократическая партия Германии получила 25,7% голосов, «Зеленые» — 14,8% голосов, Свободная демократическая партия — 11,5%.