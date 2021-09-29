В ГУ МВД назвали заявления КПРФ не соответствующими действительности

Полиция Москвы назвала публичные заявления КПРФ не соответствующими действительности. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России.

«ГУ МВД России по Москве расценивает публичные заявления представителей КПРФ как попытку придать политический окрас законным действиям сотрудников полиции, осуществляющим мероприятия по обеспечению общественного порядка. Эти утверждения абсолютно не соответствуют действительности», — говорится в сообщении.

Накануне лидер Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов охарактеризовал как «уголовное преступление» ситуацию с блокированием правоохранителями в Москве общественной приемной первого вице-спикера Государственной думы седьмого созыва от КПРФ Ивана Мельникова.

Ранее замруководителя фракции КПРФ в Мосгордуме Леонид Зюганов заявил, что в КПРФ не признают итоги дистанционного электронного голосования в одномандатных округах в Москве. По его словам, электронное голосование является «халтурой, которая может заразить всю страну».

Как заявил первый зампред ЦК партии Юрий Афонин, кандидаты от КПРФ «уверенно побеждали» на думских выборах в одномандатных округах столицы и победили бы, если бы не была введена «пресловутая система электронного голосования».

По результатам обработки 99% протоколов, на выборах в Госдуму лидирует партия «Единая Россия» (49,82%), на втором месте КПРФ (19,00%), на третьем ЛДПР (7,49%).