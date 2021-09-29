Директора Центрального дома работников искусств задержали в Москве

В Москве сотрудники полиции на рабочем месте задержали директора Центрального дома работников искусств (ЦДРИ) Елену Смирнову за сопротивление при обыске, сообщает Telegram-канал Mash.

Обыск был произведен в связи с уголовным делом о краже мебели. В 2019 году предприниматель Цисан Джанашиа арендовала в ЦДРИ помещение для кафе, однако к концу аренды Джанашиа осталась в долгу у собственника. Позднее Джанашиа обвинила работников искусств в краже мебели на сумму почти 1,5 млн рублей.

Обыск прошел в понедельник, 27 сентября. В тот момент, когда сотрудники полиции стали выносить диван, стулья и бар с витриной, на которые указала Джанашия, вмешалась Смирнова, которая преградила выход.

В руководстве ЦДРИ заявили, что Смирнова провела сутки в изоляторе временного содержания, она ожидает суда. Также в ЦДРИ считают, что за Джанашия стоят люди, которые хотят присвоить здание.

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