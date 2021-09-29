Кабмин Украины утвердил план реализации стратегии по «деоккупации» Крыма

Кабинет министров Украины одобрил план реализации стратегии по «деоккупации» Республики Крым и Севастополя. Об этом сообщает РИА «Новости».

В плане содержится 158 пунктов, в нем даны поручения разным ведомствам и органам. В документе речь в том числе идет о работе с международными партнерами Украины по применению дополнительных и продлению действующих санкций в отношении Российской Федерации, а также юридических и физических лиц, причастных к возвращению крымского полуострова в состав России.

Также план Киева предусматривает проведение мониторинга, документирование и расследование якобы фактов нарушений российской стороной «прав и свобод человека» в Крыму. Планируется ряд законопроектов и нормативных актов по реинтеграции региона. В документе указано, что выплаты должны быть предоставлены гражданам, «пострадавшим от действий РФ».

Кроме того, согласно плану, украинские власти планируют добиваться усиления международного давления на Россию и продолжать сотрудничать с международными организациями, в том числе ООН и ОБСЕ.

Ранее бывший депутат Верховной рады Борислав Береза рассказал о силовом варианте захвата Крыма и Донбасса, предложив увеличивать мощность армии и привлечь крупных партнеров в лице США, Европе и Великобритании.

Председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо назвал абсурдными сценарии украинских политиков по захвату полуострова.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.