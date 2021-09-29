В белорусской оппозиции попытались оправдать мужчину, убившего сотрудника КГБ

Экс-кандидат в президенты Белоруссии, оппозиционный политик Валерий Цепкало прокомментировал гибель сотрудника КГБ во время операции в одном из домов Минска. Согласно данным белорусской спецслужбы, сотрудника застрелил житель квартиры, в которую оперативники пришли с наводкой, стрелявший был убит ответным огнем.

«Андрей (стрелявший в сотрудника КГБ) дал отпор оборотням в погонах и напомнил белорусам о чести и достоинстве, о долге и обязанности защищать себя, свой дом и свою семью. Он показал, как нужно отвечать тем, кто сегодня считает, что, если у них оружие, значит, они правы. Белорусы обязательно дадут отпор бандам, если сотрудники, которые еще не запятнали себя кровью, не вернут в страну закон и не арестуют главного террориста центральной Европы. Мирному, но справедливому народу Беларуси просто не оставили другого выбора», — написал Цепкало в Facebook.

По версии оппозиционера, стрелок защищал свою жену и детей. В самой ситуации Цепкало обвинил президента Белоруссии, который, по его словам, «украл выборы, украл закон и предоставил право на произвольное убийство беларусов наемникам в погонах».

По информации белорусского КГБ, стрельба в одном из жилых домов Минска произошла 28 сентября. Оперативники проводили спецмероприятия по отработке адресов, где могли находиться лица, причастные к террористической деятельности. В одной из квартир по сотрудникам правоохранительных органов открыли огонь на поражение из ружья, в результате которого сотрудник КГБ получил смертельное ранение, а стрелявший был ликвидирован. Напавший на силовиков, по данным СК Белоруссии, был особо опасным преступником, по факту инцидента уже возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее сообщалось, что видеозапись штурма квартиры была опубликована государственным белорусским телеканалом ОНТ.