Фракция КПРФ пропустила заседание Мосгордумы из-за непризнания итогов выборов в Госдуму

Фракция Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) в Мосгордуме приняло решение пропустить пленарное заседание московского парламента в связи с несогласием с итогами дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Государственную думу. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы не признаем итоги электронного голосования. Также мы не признаем итоги голосования по 37 избирательному округу по довыборам депутатов в Мосгордуму. И поэтому, в знак протеста, мы сегодня покидаем заседание Мосгордумы», — заявил руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин на пленарном заседании.

Ранее замруководителя фракции КПРФ в Мосгордуме Леонид Зюганов заявил, что в КПРФ не признают итоги дистанционного электронного голосования в одномандатных округах в Москве. По его словам, электронное голосование является «халтурой, которая может заразить всю страну».

Как заявил первый зампред ЦК партии Юрий Афонин, кандидаты от КПРФ «уверенно побеждали» на думских выборах в одномандатных округах столицы и победили бы, если бы не была введена «пресловутая система электронного голосования».