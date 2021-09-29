ЕС больше не зовет Западные Балканы в союз

Евросоюз больше не может гарантировать будущее членство шести стран Западных Балкан в объединении, передает Reuters. По данным агентства, это касается Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Албании, Северной Македонии и самопровозглашенной республики Косово.

Отказ от гарантий для Западных Балкан связан с отсутствием согласия между странами-членами ЕС по вопросу интеграции этих государств в объединение. Как уточняет агентство, такие страны, как Дания, Нидерланды и Франция, опасаются повторения ситуации с Румынией и Болгарией, принятие которых спровоцировало большой скачок миграции в Великобританию, что стало одной из причин ухудшения отношений Лондона с Евросоюзом. При этом многие государства, напротив, расширение объединения поддерживают. К примеру, такую позицию занимают Италия, Хорватия, Австрия и Словения.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вступление в Евросоюз стран Западных Балкан является большим геостратегическим интересом ЕС.