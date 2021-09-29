В США заявили, что серьезно относятся к испытаниям КНДР новой гиперзвуковой ракеты

Соединенные Штаты серьезно относятся к сообщениям о любых новых вооружениях и внимательно изучают данные об испытаниях КНДР новой гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США.

В ведомстве заявили, что находятся в курсе сообщений о запуске ракеты и активно работают над тем, чтобы подтвердить, какого конкретного рода был пуск. Для этого Штаты тесно консультируются с союзными государствами.

«Мы серьезно относимся к сообщениям о любых новых возможностях (в сфере вооружений), как мы говорили, мы осуждаем любые незаконные ракетные пуски, которые имеют дестабилизирующее воздействие на регион и международное сообщество», — заявили в Госдепартаменте США.

Ранее в Северной Корее заявили, что провели первый испытательный запуск новой гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8».

Во время успешного испытательного пуска были подтверждены маневренность и стабильность ракеты, а также проверены ее планирующие характеристики. Также военные КНДР убедились в стабильной работе двигателя и топливной системы.