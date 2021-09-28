Турецкий политолог рассказал, что Эрдоган «слабой рукой» будет просить у Путина в Сочи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи 29 сентября с президентом России Владимиром Путиным постарается согласовать параметры нового газового контракта. Такое мнение «Газете.Ru» высказал турецкий политолог Керим Хас.

«Природный газ — важный и болезненный вопрос для Анкары. Контракты с «Газпромом» на поставку 8 млрд куб. м. газа заканчиваются в конце года, зима близко. В хранилищах осталось меньше 2 млрд куб. м., это ничто для Турции, которая в год потребляет не менее 48 млрд. куб. м. Поэтому с очень слабой рукой Эрдоган приезжает сейчас в Сочи и постарается заключить новые контракты. Конечно, детали с Путиным они не могут обсудить, но основные параметры, скорее всего, согласуют», — считает Хас.

Политолог напомнил, что Турция также закупает газ у Азербайджана и Нигерии, но цена российского голубого топлива в силу долгосрочности контрактов до сих пор была достаточно низкая — $235.

«Сейчас газ в Европе подорожал до $1000 за тысячу кубометров, поэтому для России выгодно заключить новый контракт с Турцией по повышенным ценам», — добавил Хас.

Попытается Эрдоган договориться с Путиным и об определенных продвижениях по Сирии, отметил турецкий политолог.

«В сирийском Идлибе пороховая бочка. В последнее время джихадисты атакуют и турецких, и российских военных. За последние годы было достигнуто три соглашения, но они не сработали. Возможно, сирийская армия начнет военную операцию при поддержке Москвы, чтобы взять под контроль стратегически важную трассу М-4. Там возможны столкновения турецких и сирийских военных, поэтому, возможно, Эрдоган на встрече с Путиным попросит отложить эту операцию», — предположил Хас.

По его мнению, президент Турции на фоне провала своего визита в США и несостоявшейся встречи с Джо Байденом также может дать какие-то обещания России по закупке второй партии С-400.

Ранее пресс-секретарь президента России сообщил, что на переговорах в Сочи 29 сентября Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии, Афганистане и Ливии, а также ряд других международных вопросов. Президент Турции говорил, что у него есть «серьезные ожидания» по поводу этих переговоров. В частности, он намерен обсудить закупки зенитных ракетных систем С-400.