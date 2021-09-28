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Политика, принявшего ислам, заподозрили в подготовке покушения на и.о. премьера Нидерландов

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Piroschka Van De Wouw/Reuters

Эпатажный голландский политик Арнуд ван Доорн арестован по подозрению в организации покушения на и.о. премьер-министра Голландии Марка Рютте. Как пишет Politico, полиция зафиксировала подозрительное поведение Доорна возле спортзала, где тренировался Рютте.

Сам политик утверждает, что вез лекарство для кошки своей матери и остановился, чтобы выпить кофе в кафе, которое случайно оказалось напротив спортзала, в котором находился премьер-министр. Сейчас политик находится под подпиской о невыезде.

Ван Доорн известен своими эксцентричными поступками. В 2012 году он покинул Партию свободы и обратился в ислам. Затем он основал собственную Партию за единство, которая не смогла получить мест на парламентских выборах в этом году.

Кроме того, политик был осужден за отправку антисемитских твитов, утечку документов в прессу, незаконное хранение огнестрельного оружия и продажу наркотиков несовершеннолетним. А однажды Ван Доорна исключили из списка партии на выборах за то, что он отказался прекратить продажу тортов в форме пениса.

Незадолго ареста ван Доорна Королевская служба безопасности усилила личную охрану Рютте, обнаружив за ним слежку неких криминальных элементов. Рютте известен тем, что передвигается на работу на велосипеде.

Ранее сообщалось, что Рютте предложил исключить Венгрию из ЕС за то, что там приняли закон о запрете в стране пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

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