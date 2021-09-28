Китайский дипломат рассказал о «праздной мечте» Запада в отношении Пекина

Посол КНР в Великобритании и бывший замглавы китайского МИД Чжэн Цзэгуан считает, что попытки иностранных держав усилить давление на Китай, помешав его развитию, будут всегда обречены на провал. Об этом сообщает Reuters.

«Попытки сдержать или заблокировать Китай никогда не были успешными в прошлом и всегда будут праздной мечтой в будущем. Никто не может остановить народ Китая на его пути прогресса», — заявил дипломат.

Посол предложил западу отказаться от колониальной политики и других шагов, которые ведут к конфронтации.

16 сентября США, Великобритания и Австралия договорились о создании нового партнерства в сфере безопасности. Данной инициативе дали название AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США — «Газета.Ru»). Первой инициативой в рамках нового альянса стало соглашение о поставке Австралии атомных подлодок.

Представитель Китая в ответ на это заявил, что новые тихоокеанские альянсы, наподобие AUKUS, свидетельствуют, что Китаю надо быть с «более агрессивной позицией» по таким вопросам.

Москва, в свою очередь, отметила, что создание военно-политического альянса Австралии, Великобритании и Соединенных Штатов AUKUS может повлиять на взаимоотношения Евросоюза и России.