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Песков ответил на заявления о «привлекательной переводчице Путина» на встрече с Трампом

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rianovostiAmerica/Telegram

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с РИА «Новости» заявил о том, что подбором переводчиков на переговоры с президентом России занимается исключительно МИД РФ.

«Переводчиков обеспечивает МИД по заявке администрации президента. Путин сам не участвует в этом процессе», — сказал он.

Комментарий Пескова прозвучал на фоне заявления бывшего пресс-секретаря Дональда Трампа Стефани Гришэм, которая в своей книге написала, что президент России Владимир Путин специально выбрал «привлекательную» переводчицу для встречи с американским лидером в 2019 году в Японии, чтобы отвлечь его.

Книга Гришэм «Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа» выйдет 5 октября. Бывший пресс-секретарь рассказывает о своей работе в Белом доме с Трампом, а также о бывшей первой леди Мелании Трамп.

Ранее Гришэм рассказала, что бывший президента США Дональд Трамп специально хотел казаться более жестким по отношению к Владимиру Путину.

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