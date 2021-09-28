Еще три польских региона отказались быть «свободными от ЛГБТ зонами»

Голосование за отмену резолюций, объявлявших районы Польши «зоной свободной от ЛГБТ» прошло в понедельник, 27 сентября в Подкарпатском, Люблинском и Малопольском воеводстве. Как сообщает BBC, незадолго до этого Европейская комиссия пригрозила прекратить финансирование местных органов власти на общую сумму 126 млн евро.

В Малопольском воеводстве депутаты решили принять альтернативную резолюцию, в которой выступили «против любой дискриминации в отношении кого-либо по любой причине».

Таким образом, уже четыре воеводства отказались от дискриминации ЛГБТ после финансового давления со стороны Евросоюза. Первым регионом, который отказался от своего статуса «зоны, свободной от ЛГБТ», было Свентокшиское воеводство в Польше. Соответствующее решение местный парламент принял 23 сентября.

Резолюции о статусе «свободных от ЛГБТ зон» впервые были приняты в польских регионах в 2019 году. Они объявляли кампании за права геев нападением на традиционные католические ценности. Поддержку этому решению высказали почти 100 районов Польши. Кроме того, резолюции поддержала правящая партия Польши «Право и справедливость».

После этого польские воеводства получили письма от Еврокомиссии, в которых требовалось объяснить такую ситуацию. В ЕК отмечали, что эти объяснения будут иметь большое значение для распределения средств из бюджета ЕС.

Министр юстиции Польши Збигнев Зебро назвал финансовое давление со стороны комиссии «шантажом».

Однополые браки не признаются в Польше, правительство страны запрещает однополым парам усыновлять детей.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии на референдуме победили сторонники легализации однополых браков. За это решение высказались 64,5% участников референдума. Также, в число вопросов, которые обсуждались на референдуме, входило обеспечение возможностей лесбиянкам использовать медицинскую помощь для искусственного оплодотворения и разрешение однополым парам усыновлять детей.