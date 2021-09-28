Постпред России при ЕС прокомментировал итоги выборов в Германии

Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что российская сторона не ждет резкого изменения в политике Германии по отношению к России после прошедших в ФРГ парламентских выборов.

«У нас есть опыт работы с Германией и при социал-демократических правительствах, так что я не вижу перспективы, во-первых, каких-то радикальных поворотов в германской политике, в том числе в российском направлении, во-вторых, каких-то непреодолимых сложностей в диалоге Москвы с Берлином», — считает Чижов.

Постпред при ЕС отметил, что в отношениях ФРГ с Евросоюзом также не будет радикальных изменений, однако отметил, что для полноценных прогнозов необходимо сначала дождаться формирования нового правительства.

«Любые традиционные переговоры в любой стране предполагают какие-то компромиссные развязки между изначальными позициями участников», — резюмировал Чижов.

Ранее в Германии спрогнозировали ухудшение отношений с Россией при новом правительстве.