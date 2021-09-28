Украине предрекли потерю газового транзита в Южную Европу

Киев может потерять транзит российского газа через свою территорию на Балканы и страны юга Европы, заявил «Газете.Ru» директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Южная Европа и балканские страны, которые преимущественно получали газ через украинский транзит, со временем могут также перейти на поставки газа со стороны «Турецкого потока». И если Украина не сможет предложить конкурентных экономических условий, а также гарантировать стабильность поставок, что невозможно в условиях политической нестабильности и конфликта в Донбассе, то начнет терять весь этот транзит», — отметил украинский политолог.

С точки зрения Бортника, «Турецкий поток» потенциально может принять на себя больше половины транзита газа через территорию Украины. По его словам, только новый контракт России и Венгрии с использованием этой ветки лишит Киев около 10% нынешних объемов транзита газа.

«Потеря венгерского направления — это примерно минус 10% от нынешних объемов транзита газа через Украину», — подчеркнул эксперт.

27 сентября стало известно, что «Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года. Документ вступит в силу 1 октября. Соглашение предусматривает возможность изменения условий через 10 лет. В Киеве договор назвали «политическим», обвинив Будапешт в недружественном поведении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиция Киева относительно соглашения Будапешта с российской компанией «Газпром» не требует ответных действий, так как российская сторона не нарушила ничьи права и международные нормы торговли.