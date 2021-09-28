В Белоруссии предложили закрепить пожизненное участие экс-президентов в народном собрании

Согласно проекту новой Конституции, экс-президенты Белоруссии могут пожизненно входить в состав Всебелорусского народного собрания (ВНС), сообщает госагентство «БелТА».

Кроме того, предполагается, что в состав ВНС также должны входить действующий президент, депутаты палаты представителей, члены Совета Республики, областных и минского городского Совета депутатов.

Единственным президентом Белоруссии продолжает оставаться действующий глава государства Александр Лукашенко.

Проектом новой Конституции Белоруссии предлагается установить конституционный статус Всебелорусского народного собрания как высшего представительного органа народовластия.

Конституционная комиссия предложила изменить 53 статьи Основного закона, добавить 14 новых и исключить 3 статьи. Как сообщил председатель Конституционного суда Петр Миклашевич на расширенном заседании Конституционной комиссии, в частности, предлагается сохранить президентскую форму правления, уточнив функции, полномочия главы государства, парламента и правительства.

Ранее, выступая на расширенном заседании Конституционной комиссии, Лукашенко заявил, что референдум по новой редакции конституции страны пройдет не позднее февраля 2022 года.