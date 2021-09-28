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Путин внес в Госдуму соглашение СНГ о запросах персональных данных

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин внес на утверждение в Госдуму соглашение стран СНГ о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

«Предметом запроса об оказании правовой помощи являются данные о наличии или отсутствии гражданства сторон соглашения, о наличии документов, дающих право на постоянное или временное пребывание на территориях этих стран, о постановке на миграционный учет или о регистрации по месту жительства граждан третьих государств и лиц без гражданства, об обязательствах имущественного характера, о привлечении субъекта персональных данных к уголовной или административной ответственности и другие», — говорится в пояснительной записке у документу.

Уточняется, что стороны соглашения взаимодействуют через уполномоченные органы. Документ также устанавливает форму запросов и порядок реагирования на них. Соглашение было подписано 18 декабря 2020 года.

Ранее в МВД заявили, что рассчитывают усилить контроль за находящимися в России мигрантами при помощи внедрения современных информационных технологий. Кроме того, в ведомстве проанонсировали новый закон о миграции — этот документ может вступить в силу в 2024 году. Как ожидается, закон урегулирует все вопросы, связанные с въездом, пребыванием, трудовой деятельностью мигрантов, а также повлечет за собой отмену ряда ныне действующих нормативных актов.

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