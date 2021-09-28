YouTube запретил контент, оспаривающий итоги выборов

Видеохостинг YouTube запретил публиковать контент, ставящий под сомнение итоги выборов. Ограничения распространяются на результаты всех прошедших президентских выборов в США, а также парламентских выборов 2021 года в ФРГ. Об этом пишет ТАСС Выделено несколько типов сведений о выборах в США, подпадающих под ограничения. Запрещено публиковать контент о том, что на выборах 2020 года победивший кандидат в президенты лидировал в колеблющихся штатах из-за неполадок в работе машин для подсчета голосов. Под запрет попала и информация о выборах в 2016 году, что при подсчете учитывались голоса умерших людей. Также нельзя публиковать информацию о фальшивых бюллетенях, из-за которых тот или иного кандидат победил в определенном штате. YouTube также ограничил публикацию заявлений о том, что на их исход выборов в Германии повлияли фальсификация и сбои в работе систем. Нельзя заливать видео с утверждениями, что формирование нового правительства и назначение нового канцлера ФРГ являются неправомерными. Хостинг будет удалять такой контент и сообщит об этом его автору. Во второй раз он получит еще одно предупреждение. После трех предупреждений канал будет заблокирован. Ранее руководство YouTube пообещало сделать все, чтобы продолжить работу в России. Гендиректор YouTube Сюзан Воджицки заявила, что компания сделает все возможное, чтобы разрешить противоречия с властями России.
Выделено несколько типов сведений о выборах в США, подпадающих под ограничения. Запрещено публиковать контент о том, что на выборах 2020 года победивший кандидат в президенты лидировал в колеблющихся штатах из-за неполадок в работе машин для подсчета голосов. Под запрет попала и информация о выборах в 2016 году, что при подсчете учитывались голоса умерших людей.
Также нельзя публиковать информацию о фальшивых бюллетенях, из-за которых тот или иного кандидат победил в определенном штате.
YouTube также ограничил публикацию заявлений о том, что на их исход выборов в Германии повлияли фальсификация и сбои в работе систем. Нельзя заливать видео с утверждениями, что формирование нового правительства и назначение нового канцлера ФРГ являются неправомерными.
Хостинг будет удалять такой контент и сообщит об этом его автору. Во второй раз он получит еще одно предупреждение. После трех предупреждений канал будет заблокирован.
Ранее руководство YouTube пообещало сделать все, чтобы продолжить работу в России. Гендиректор YouTube Сюзан Воджицки заявила, что компания сделает все возможное, чтобы разрешить противоречия с властями России.