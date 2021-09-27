Milliyet: итоги встречи Эрдогана и Путина могут стать «сюрпризом»

Встреча президентов Турции и России, Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, может завершиться «сюрпризом», пишет Milliyet.

Автор публикации подчеркивает, что от предстоящей встречи в Сочи ожидают многого, в частности по Сирии. В статье также упоминаются недавние заявления Эрдогана о «важных решениях» по российско-турецким отношениям и обещания американцам обратиться за помощью к «третьей стороне» в вопросе поставок оружия.

Издание также отмечает, что во время встречи с российским главой Эрдоган может попросить у Путина закупок ЗРК С-400 и истребителей Су-35 или Су-57.

«Вспоминая, как президент Эрдоган во время своего визита в Москву осматривал вместе с Путиным кабину Су-57, так или иначе, можно подумать, что решения, которые будут приняты, могут быть связаны с этими вопросами», — указано в материале.

Вместе с тем Путин может получить от Эрдогана предупреждение касательно наращивания сил Башаром Асадом в зоне Идлиба, что становится причиной массивного движения мигрантов на территорию Турции, заключил автор статьи.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция не признает Крым частью России и считает полуостров аннексированной территорией. Глава государства высказал эту позицию после того, как стало известно, что 29 сентября он приедет с рабочим визитом в Сочи, в ходе которого встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле категорически не согласны с этой позицией.