Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что Берлин даже при новом правительстве сохранит курс на сотрудничество с Москвой, но Киеву следует изменить мнение немцев о России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Огрызко считает, что власти ФРГ ориентированы на Россию по двум показателям. Первый — чувство вины немцев за Великую Отечественную войну. По словам дипломата, у Берлина «неправильное восприятие» исторической ситуации, ведь «самые большие потери в годы войны понесли Польша, Белоруссия и Украина».

Второй причиной Огрызко обозначил объем российского рынка в сравнении с украинским.

«Даже в последние годы, несмотря на санкции, которые Евросоюз наложил на Россию, товарооборот между Германией и Россией процветал, увеличивался значительно больше, чем можно себе было представить», — утверждает Огрызко.

По мнению дипломата, Россия потребляет «все, что производится в Германии», и немецкий бизнес не хочет отказываться от этого рынка. Огрызко призвал Украину понимать свое место в «треугольнике».

Ранее экс-глава фракции «Левых» в бундестаге Грегор Гизи на последнем предвыборном митинге в Берлине заявил, что политика санкций и конфронтации в отношении России не приносит результата, с Москвой необходимо вести диалог.