Японская принцесса отказалась от $1,3 млн ради свадьбы с однокурсником

Внучка императора Ахито принцесса Мако решила отказаться от выплаты в $1,3 млн от правительства за потерю королевского статуса ради свадьбы со своим однокурсником Кеем Комуро, сообщает CNN.

Принцесса Мако и Комуро обручились еще в 2017 году, однако из-за разного рода проблем свадьбу все время откладывали. Ожидается, что дата бракосочетания принцессы будет объявлена в октябре 2021 года.

Выплата в 150 млн йен (около $1,35 млн) предусмотрена всем членам королевской семьи, которые решили сочетаться браком с простолюдинами. При этом они автоматически теряют королевский статус.

Японские традиции не позволяют наследовать трон женщинам, поэтому принцессы, как правило, жертвуют титулом ради счастливого брака. В 2018 году так поступила принцесса Аяко. Мако является старшей дочерью наследного принца Японии Акисино.

Ранее сообщалось, что жених японской принцессы Мако вернется в Японию из США для подготовки к предстоящей свадьбе. Пара планирует провести совместную пресс-конференцию, когда Комуро приедет в Токио.