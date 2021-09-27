Пресс-секретарь Явлинского назвал причину госпитализации политика

Председатель федерального политического комитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский госпитализирован в связи с проблемами с сердцем, сообщил пресс-секретарь лидера «Яблока» Игорь Яковлев. Его слова передает ТАСС.

По информации Яковлева, политик чувствует себя удовлетворительно. Некоторое время он будет находиться под контролем врачей, которые «делают все необходимое».

Ранее стало известно, что Явлинский в ночь на 27 сентября жаловался на тяжесть в груди, после чего его направили в больницу. Врачи диагностировали ему нарушение сердечного ритма.

Как уточнял депутат Мосгордумы от «Яблока» Сергей Митрохин, у Явлинского нет серьезных проблем с здоровьем.

В 1998 году Явлинского оперировали на сердце в Германии, а в 1999-м — в США.

В июле сообщалось, что сооснователь политической партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что не будет баллотироваться на выборах в Госдуму. Он объяснил такое решение необходимостью дать дорогу молодым политикам.

Согласно итогам прошедших в России выборов, партия «Яблоко» не прошла в Госдуму. «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21 и «Новые люди» — 13.