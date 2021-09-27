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В Кремле подтвердили, что Путин и Лукашенко поднимали вопрос о расширении НАТО на Украину

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждали тему потенциального расширения НАТО на Украине.

«Это те действия, которые обеспечат стратегические интересы, безопасность наших двух союзных государств. Тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины неоднократно упоминалась президентом Путиным», — сказал Песков.

Путин подчеркивал, что вопрос находится за гранью «красных линий», пояснил Песков.

Ранее Лукашенко заявил, что они с Путиным договорились о совместных ответных действиях на размещение войск НАТО на Украине.

По его словам, США на Украине создают свои базы «под видом учебных центров» и «надо на это реагировать».

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, НАТО будет слабее, если в его составе не будет Украины. Он заявил, что президент США Джо Байден лично поддерживает стремление Украины стать членом альянса.

Между тем в США назвали условия, выполнение которых позволит Украине соответствовать стандартам НАТО. Так, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, от украинских властей требуется провести реформы, которые поспособствуют установлению верховенства закона, модернизации оборонного сектора и наращиванию экономического роста.

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