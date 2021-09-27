Гани заявил о взломе его страницы в Facebook с призывами признать «Талибан»*

Страница бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани в Facebook, где были опубликованы призывы признать власть «Талибана» (организация запрещена в России), была взломана. Об этом сообщается на странице политика в Twitter.

Уточняется, что информация, размещенная в Facebook, «начиная со вчерашнего дня, не соответствует действительности».

В заявлении, опубликованном в Facebook-аккаунте Гани, говорилось о необходимости признать правительство радикального афганского движения «Талибан» международным сообществом.

Боевики «Талибана» вошли в Кабул 15 августа, после чего Гани решил уйти в отставку и улетел с семьей в ОАЭ, набив при этом, как утверждалось, вертолет деньгами. Сам Гани опроверг эту информацию. По его словам, он «уехал из страны в одной рубашке, тюрбане и туфлях». В течение нескольких дней поступали разные неподтвержденные данные о том, куда именно он отправился. Позже Гани подтвердил, что находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее талибы потребовали от Ашрафа Гани вернуть «украденные средства».