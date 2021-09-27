Экс-президент Афганистана призвал международное сообщество признать власть «Талибана*»

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани призвал международное сообщество признать правительство радикального афганского движения «Талибан» (организация запрещена в России). Об этом сообщает агентство Khaama Press.

«Международное сообщество должно взаимодействовать с нынешним правительством, а не отчуждать афганский народ. Помогите <…> и признайте его», — цитирует агентство политика.

Боевики «Талибана» вошли в Кабул 15 августа, после чего президент Афганистана Ашраф Гани решил уйти в отставку и улетел с семьей в ОАЭ, как утверждалось, набив вертолет деньгами. Сам Гани заявил, что не вывозил деньги во время бегства. По его словам, он «уехал из страны в одной рубашке, тюрбане и туфлях». В течение нескольких дней поступали разные неподтвержденные данные о том, куда именно он отправился. Позже Гани подтвердил, что находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее сообщалось, что Талибы* потребовали от Ашрафа Гани вернуть «украденные средства».