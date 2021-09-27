Mash: Явлинский попал в больницу

Сооснователь политической партии «Яблоко» Григорий Явлинский после выборов в Государственную думу попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что в ночь на 27 сентября политик пожаловался на тяжесть в груди, учащенное сердцебиение и затрудненное дыхание. В больнице врачи диагностировали ему нарушение сердечного ритма. В настоящее время состояние здоровья Явлинского оценивается как средне-тяжелое.

Известно, что в 1998-м году политика оперировали на сердце в Германии, а в 1999-м году — в США.

В июле стало известно, что сооснователь политической партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что не будет баллотироваться на выборах в Госдуму. По его словам, такое решение было связано с необходимостью дать дорогу молодым политикам.

24 сентября Центральная избирательная комиссия России признала состоявшимися выборы в Госдуму. Согласно результатам, «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21 и «Новые люди» — 13.

Кроме того, по одномандатным округам прошли представители «Родины», Партии роста, «Гражданской платформы» и пять самовыдвиженцев. Итоговая явка составила 51,72%, в выборах приняли участие более 56 млн россиян.

Партия «Яблоко» не прошла в Госдуму.