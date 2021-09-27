Женщина-трансгендер впервые войдет в бундестаг Германии

Кандидат от партии «Зеленые» Тесса Гансерер, согласно предварительным результатам голосования, станет первой женщиной-трансгендером в парламенте Германии. Об этом сообщает Stuttgarter-Nachrichten.

В своем избирательном округе в Баварии политик получила 23,6% голосов. Отмечается, если Гансерер не получит прямой мандат, она в любом случае попадет в бундестаг по партийным спискам.

Политик рассчитывает выступать в защиту климата и бороться за права сексуальных меньшинств.

Гансерер является членом ландтага (регионального парламента) Баварии с 2013 года. В 2018 году она во второй раз прошла в региональный парламент под своим первоначальным именем Маркус Гансерер. В начале 2019 года она назвала себя трансгендером и с тех пор рассматривается в ландтаге как Тесса Гансерер.

На прошедших выборах в бундестаг за Социал-демократическую партию Германии проголосовали 25,7% избирателей, за блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов — 24,1%, что является самым низким результатом за всю их историю. Далее следуют партия «Зеленые» с 14,8% голосов, Свободная демократическая партия с 11,5% и «Альтернатива для Германии» с 10,3%.